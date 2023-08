Kamerlid na Kamerlid vertrekt: 'Zorgelijk en inefficiënt'

Volgens de parlementair historicus duurt het gemiddeld zes jaar voordat je echt een goed Kamerlid bent. "Maar je hebt zeker vier jaar nodig om het vak goed onder de knie te krijgen."

CDA-Kamerlid René Peters vertrekt ook na zes jaar. Het Kamerlid uit Oss werd onder meer bekend door zijn plan voor het mobieltjesverbod in de klas en deed de asielportefeuille.

Prachtigste hondenbaan

"Ik wilde eigenlijk twee termijnen blijven, maar door de plotselinge val van het kabinet is het nu dus al na zes jaar klaar. Kamerlid zijn, is de prachtigste hondenbaan die er is. Je werkt je helemaal de tandjes. Het is leuk en nuttig. Maar het kost je ook heel veel. Je bent echt dag en nacht bezig."

Of het vak zwaarder is geworden? Hyperiger, vindt Peters. "Het is steeds meer gericht op het moment van de dag. Er moet een dader, een slachtoffer zijn én een probleem. Er moet ergens schande van worden gesproken en daar moet je dan weer een oplossing voor hebben. Dat hyperige, nee dat ga ik niet missen."

Van den Braak denkt dat er nog iets is waardoor veel politici vertrekken. "Door de rol van sociale media moet je sneller schakelen en voortdurend reageren. Kamerleden zijn daardoor ook meer onder vuur komen te liggen. Bedreigingen nemen toe. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik zie namelijk niet zo goed hoe we dat tij kunnen keren."