Henk Krol over terugkeer politiek: 'Mensen zeggen dat ze me nodig hebben'

Of het niet opportunistisch is dat hij 'running mate' gaat worden? "Misschien vinden sommige mensen dat. Dat moeten ze dan lekker vinden. Dat interesseert me geen moer. Ik zie dat de stem van vooral ouderen verloren gaat en ik wil niet aan de zijkant staan."

Bed and breakfast

Zijn plannen met zijn bed and breakfast wil hij door laten gaan, ook als hij in de Kamer komt. "De B&B in Eindhoven is gestopt. We zijn bezig met een enorm complex in Spanje. Gelukkig besteden we het bijna helemaal uit. Ik heb daar mijn mensen voor. Het wordt geweldig."

Kans op ruzie?

Krol zal ook campagne gaan voeren in aanloop naar de verkiezingen. "Maar ik ga niet meer op maandagochtend in winkelcentra staan of als een sinterklaas zwaaien op een boot. Ik ga liever naar drukke plekken waar ik veel mensen ontmoet."

Of hij niet weer bang is voor ruzie? "Ik denk dat Wybren en ik dat niet krijgen. Hij is heel moeilijk om ruzie mee te krijgen. We kunnen goed met elkaar en hebben in het verleden al goed samengewerkt. Maar garanties geven, dat kun je nooit."