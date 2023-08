Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) keert niet terug: 'Zorgen over politieke koers'

Nijboer benadrukt in zijn brief ook het belang van een goed werkend parlement en licht er één specifiek succes uit. "Ik ben nu 40. Toen ik op de middelbare school zat, bestond de mogelijkheid nog niet om te trouwen met de jongen op wie ik verliefd werd. Mede door de PvdA en haar jarenlange brede emancipatiestrijd werd dat door het kabinet in 2001 mogelijk gemaakt. Inmiddels ben ik al ruim 13 jaar gelukkig getrouwd. Politiek kan verschil maken in het dagelijks leven van mensen. En doet dat ook elke dag. Ten goede en ten slechte."

In 2019 stelde Nijboer zich nog kandidaat om Lilianne Ploumen op te volgen als fractievoorzitter van zijn partij. Uiteindelijk werd gekozen voor Attje Kuiken.