Laurens Dassen gekozen als lijsttrekker van Volt

Dassen is ook nu al fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer. Het bestuur van zijn partij heeft hem opnieuw voorgedragen voor het lijsttrekkerschap en sprak daarbij de hoop uit dat Volt in november 6 zetels haalt.

Voorgedragen

De partij deed in 2021 voor het eerst mee aan de Kamerverkiezingen en haalde toen 3 zetels. Binnen de fractie ontstond ruzie met het Kamerlid Gündoğan. Zij splitste zich af en nam haar zetel mee.

Volgens de laatste Peilingwijzer (combinatie van peilingen van I&O Research, Ipsos en EenVandaag) maakt Volt een goede kans om in november aan die bestuurswens te voldoen. De verwachting is nu dat de partij minimaal 4 en maximaal 8 zetels haalt.

Grote keuzes

Dassen is blij met zijn verkiezing en verklaart dat het tijd is voor 'een nieuwe, positieve en Europese politiek, die grote keuzes durft te maken'. ''Keuzes voor een samenleving zonder uitstoot, een menswaardig en Europees migratiebeleid en een federaal Europa dat voor alle Europeanen werkt'', zegt hij.

Leden van Volt konden sinds vrijdag hun stem uitbrengen voor het lijsttrekkerschap van Dassen. Dat hij de lijsttrekker zou worden stond al vast, omdat er geen tegenkandidaten waren. Mogelijk dat daarom maar een beperkt aantal leden deelnam aan de digitale stemming. Het ging om ruim 3000 leden. Dat is iets minder dan een kwart van het totaal aantal leden.