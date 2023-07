Bestuur SP kiest weer voor Marijnissen als lijsttrekker

Marijnissen is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor de SP. Zij volgde in december dat jaar Emile Roemer op als fractievoorzitter en trad daarmee in de voetsporen van haar vader, Jan Marijnissen.

Verloren

Sinds haar aantreden heeft de SP bij verkiezingen alleen maar verloren. Desondanks heeft het bestuur van de partij veel vertrouwen in Lilian Marijnissen. SP-voorzitter Jannie Visser: ''Lilian heeft de afgelopen jaren grote kracht, leiderschap en inspiratie laten zien, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten. Er breekt een nieuw tijdperk aan. Wij hebben het volste vertrouwen dat Lilian daarin voorop kan gaan."