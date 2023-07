Rutte kreeg crisis op crisis voor zijn kiezen: betrokkenen over zijn vertrek

Alexander Pechtold: 'Het maakt me verdrietig'

"Mark Rutte is een premier geweest die jarenlang alles heeft gegeven voor het land. Zijn uithoudingsvermogen, inzet, zijn loyaliteit: gigantisch. Ik merk dat het nieuws me verdrietig maakt. We spreken al in de verleden tijd, maar Rutte gaat natuurlijk nog een tijd door en dat gaat hij keurig doen hoor. Kundig en bekwaam, zoals we dat van hem gewend zijn."

"Hij heeft veel crisissen doorgemaakt en ook weten op te lossen. Hoogtepunt voor mij was het sluiten van het Lenteakkoord (2012). Middenin de economische crisis, waarbij de banken omvielen. Het kabinet wist onder Rutte een deal te maken om de economische crisis het hoofd te bieden, samen met de coalitie en oppositie."

"Of ik verrast ben over zijn besluit? Nee, ik zag vanaf woensdag al een ongeluk in slow motion waarbij Rutte zichzelf op de achterbank had gezet en het stuur niet meer in handen had. Was het vermoeidheid, laksheid of iets anders? We zullen het nooit precies weten. Iedereen heeft nu een mening over hem, maar iedereen moet zichzelf eerst afvragen: 'Zou ik dit kunnen? En zo lang kunnen volhouden?' Ik roep een ieder op dat eerst goed te bedenken."