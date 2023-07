Wie maakt kans om Rutte op te volgen? Deze namen zingen rond

4. Jeanine Hennis

De 50-jarige Jeanine Hennis had een bliksemcarrière in Brussel en Den Haag. Voordat ze in 2010 in de Tweede Kamer kwam, werkte ze zes jaar als volksvertegenwoordiger in Brussel in het Europees Parlement. Hennis was de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Hennis trad in oktober 2017 af nadat ze de zware kritiek uit de Tweede Kamer op haar functioneren had gehoord. Ze zei dat ze niet goed heeft gehandeld na de publicatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een mortierongeluk in Mali. Daarbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven.

In 2018 vertrok ze naar Irak om VN-gezant te worden. Ook Hennis was een vertrouweling van Rutte.