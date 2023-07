BBB-leider Van der Plas ruikt kansen: 'Toost uitgebracht op nieuwe verkiezingen'

Van der Plas was met haar moeder in Maastricht toen gisteravond bekend werd dat Rutte IV gevallen was. "Het kwam toch nog een beetje als een verrassing. Al hadden we er wel rekening mee gehouden. Dat dit kabinet valt, vind ik geen verrassing. Het had al veel eerder kunnen gebeuren."

Er zijn wel wat blije emoticons met elkaar uitgewisseld in onze appgroep van de partij, zegt ze. "En ik heb er een wijntje op gedronken. Ik ben blij met nieuwe verkiezingen."

Klaar voor nieuwe verkiezingen

Volgens de BBB-leider – die nu nog met één zetel in de Tweede Kamer zit – is het land klaar voor nieuwe verkiezingen. "Heel Nederland is er klaar voor."

Maar is de jonge partij, die in no-time uit de grond is geschoten en voor de Provinciale Statenverkiezingen 300 nieuwe kandidaten moest vinden, er zelf wel klaar voor? "We werken er al twee jaar keihard voor. Dat we het kunnen, hebben we bewezen bij de vorige verkiezingen. Er hebben zich al heel veel mensen gemeld. We gaan nu een selectie maken van een groslijst. Het wordt een klus om mensen te selecteren voor de Kamer. We gaan de komende tijd met heel veel mensen gesprekken voeren."

Nieuwe kandidaten

Ook de partijkas is niet heel dik gevuld. "We hebben geen miljoenen tot onze beschikking. Onze kas is redelijk gevuld want we hadden al rekening gehouden met Tweede Kamerverkiezingen. En onze spandoeken en vlaggen worden al wel flink besteld."

De BBB wil geen dubbelfuncties. "Iemand moet zich volledig aan het Tweede Kamerlidmaatschap kunnen wijden." RTL Nieuws onderzocht eerder dat 17 procent van de BBB-kandidaten van de vorige verkiezingen eerder actief zijn geweest bij een andere partij. De meesten van hen komen van het CDA.