Premier Rutte: 'Jammer dat we door scheiding werk niet kunnen afmaken'

Ook omschreef hij de situatie als 'de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen'. Zaterdag praat Rutte de koning bij.

Rutte zei dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen om niet verder te gaan. Het is niet alleen de ChristenUnie geweest die niet meer verder wilde, aldus de premier.

Unaniem besluit

"Vanmiddag hebben we vastgesteld dat we met elkaar de conclusie hebben getrokken dat we er niet uitkomen", zei Rutte. "Het is een unaniem besluit geweest dat het draagvlak er niet meer is."

Alle betrokkenen hebben er 'alles aan gedaan om de coalitie te redden', benadrukte Rutte. "Met het hand op het hart hebben we er alles aan gedaan." Of hij nog aan wil blijven als VVD-leider? "Ik ga er nog even rustig over nadenken." Bekijk zijn verklaring hier: