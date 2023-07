Kabinet-Rutte IV is gevallen: hoe nu verder?

4. Welke partijen maken de meeste kans?

Dat is nu nog lastig te zeggen. In de huidige peilingen gaan VVD en de BBB aan kop. Maar dat zijn peilingen van voor de val. In een verkiezingscampagne kan nog van alles veranderen. Gaat Rutte nog een keer lijsttrekker worden? En is de BBB van Caroline van der Plas helemaal klaar voor een landelijke verkiezingscampagne? Van der Plas wordt lijsttrekker, maar is zij ook de premierskandidaat van de partij? Als de BBB fors wint, kunnen andere rechtse oppositiepartijen zoals de PVV daar last van hebben.

Dan is de vraag wat Pieter Omtzigt doet. Begint het populaire Kamerlid zijn eigen partij? Of komt er een samenwerking met het CDA of een andere partij? PvdA en GroenLinks werken nauw samen en vormen één fractie in de Eerste Kamer. Voor een kieslijst lijkt het nog wat vroeg, maar als zij na de Kamerverkiezingen bijvoorbeeld met een premierskandidaat komen, kunnen ze meedingen om de grootste te worden.