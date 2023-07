Toekomst kabinet-Rutte IV zeer onzeker, crisisoverleg aan de gang

Gisteravond heeft het kabinet urenlang overleg gevoerd over de asielplannen. Maar de top van het kabinet kwam er niet uit en ook een dag later is duidelijk dat de partijen niet nader tot elkaar zijn gekomen.

Op dit moment is een overleg aan de gang dat weleens tot diep in de nacht kan duren. Het overleg is cruciaal, want het geduld raakt op. Elk moment kan duidelijk worden of er nog leven in het kabinet zit.