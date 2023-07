Achterban ChristenUnie en VVD: 'Zo doormodderen heeft geen zin meer'

De migratieplannen zorgen voor hoogspanning in het kabinet. Belangrijkste struikelblok is het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Daarin staan ChristenUnie en VVD lijnrecht tegenover elkaar.

Het plan dat nu voorligt, is een twee-status asielstelsel. Een A -status voor een een permanente verblijfsvergunning voor asielzoekers die bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid zijn gevlucht. En een B -status, een tijdelijke verblijfsvergunning voor asielzoekers die vluchten voor oorlog, maar terug kunnen als het veilig is. Voor deze laatste groep mensen zou maar een heel beperkt deel van de familie in aanmerking komen voor hereniging.

Lijnrecht tegenover elkaar

Dat vindt ook VVD'er Van Wijnen: "We zien dat mensensmokkelaars daar misbruik van maken. Die sturen kinderen vooruit en daarna zien we dat het hele gezin, tot stiefoma en stiefopa en de buurman daarvan, meekomen. Dat moeten we niet willen. Als een gezin in gevaar is kunnen kinderen, vader en moeder overkomen. Dat is voldoende."

Onmenselijk, vindt de ChristenUnie. "Gezinshereniging is een mensenrecht", zegt Post. "Dat zegt ook de commissie voor de mensenrechten. Mensen hebben het recht om hun gezin hier naartoe te halen."

Hij is duidelijk: als we hier aan toe gaan geven, kunnen we niet leven met de asielplannen. CU'er Post is duidelijk: "Dan moeten we maar uit het kabinet stappen."