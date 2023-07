Kabinet voert nu dagelijks topoverleg over migratie: 'Spannendste moment'

Europese afspraken

De afspraken in het kabinet gaat echt over het Nederlandse asiel- en migratiebeleid. Op Europees niveau wordt gewerkt aan een deal met Tunesië, om te voorkomen dat bootvluchtelingen de oversteek naar Italië maken. Daarnaast hebben de Europese lidstaten een akkoord bereikt over het migratiepact. Migranten uit veilige landen worden straks beoordeeld aan de Europese buitengrens, zo is de bedoeling. Asielzoekers die weinig kans maken te mogen blijven kunnen dan meteen worden vastgezet en uiteindelijk teruggestuurd.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het overnemen van asielzoekers uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland. Die landen zijn voortaan verzekerd van de hulp van andere lidstaten. Landen kunnen ervoor kiezen asielzoekers over te nemen of die plicht af te kopen. Het duurt zeker nog een jaren voordat deze afspraken zijn ingevoerd.