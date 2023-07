Toch energiecompensatie voor deel uitwonende studenten

Studenten konden bij gemeenten aankloppen voor de 'gewone' energietoeslag, maar bleken door de eisen die werden gesteld vaak buiten de boot te vallen.

D66-Kamerlid van der Laan is heel blij dat het na lang aandringen nu toch is gelukt om ook een grote groep studenten energietoeslag te geven. "Ik roep minister Schouten op om ook te kijken hoe we de studenten die met deze oplossing nog buiten de boot vallen kunnen helpen", zegt Van der Laan.

'Te laag'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is geschrokken van de kabinetsplannen. Volgens de organisatie is het bedrag van 400 euro te laag en zijn de voorwaarden zo opgesteld dat verreweg de meeste studenten buiten de boot vallen. De LSVb kondigt daarom aan naar de rechter te stappen.