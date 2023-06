Geen verplichte verlaging decibellen in clubs en kroegen tegen gehoorschade

Die vrijblijvendheid is een meerderheid van de Tweede Kamer een doorn in het oog. "Dit is te slap, veel te vrijblijvend", zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. "De Gezondheidsraad heeft gewoon 100 decibel geadviseerd. We weten dat 2 miljoen mensen al last hebben van gehoorschade. Dat loopt alleen maar op als we dit probleem niet beter in de tang hebben."

Kuik voelt weinig voor het idee van Van Ooijen. "De oplossing van de staatssecretaris is nu dat hij meer mensen aan de oordoppen wil krijgen." En dat is onvoldoende, vindt Kuik. "De staatssecretaris moet weer op pad."

Roken

Ook kno-artsen zijn bezorgd. Kno-arts Robert Stokroos snapt niet dat de overheid niet harder ingrijpt. "Het kabinet zet wel in op minder roken, meer bewegen en andere bewezen gezonde dingen. Maar met hard geluid zijn we een stuk minder kritisch."

Volgens hem kunnen de gevolgen enorm zijn als je gehoor achteruit gaat, want je hebt er in het dagelijks leven enorm veel last van. Myrthe leert ermee leven. "Maar dat is niet makkelijk. Elke dag word ik eraan herinnerd."