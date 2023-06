Advies aan kabinet: minimumbedrag dat nodig is om rond te komen, moet fors omhoog

Ruim een miljoen Nederlanders moet rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum, bijvoorbeeld omdat ze in de bijstand zitten of erg weinig verdienen met hun werk. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te komen.

Het bedrag, dat wordt vastgesteld door de Rijksoverheid, wisselt per type huishouden en is afhankelijk van leeftijd en leefsituatie: alleenstaand met of zonder kinderen, of samenwonend. Voor huishoudens met minderjarige kinderen wordt het bedrag aangevuld met kinderbijslag en een kindgebonden budget. Voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder is het bedrag nu vastgesteld op 1378 euro.

'Tot 500 euro'

Een elfkoppige commissie (bestaande uit hoogleraren, instanties en het Nibud) heeft zich nu voor het eerst - in opdracht van armoedeminister Carola Schouten - gebogen over de vraag of de hoogte van het sociale minimum nog voldoende is.

De conclusie is: nee. Commissievoorzitter Godfried Engbersen, tevens hoogleraar sociologie in Rotterdam noemt de tekorten groot. "Ze lopen op van 200 tot 500 euro per maand. We zien vooral tekorten ontstaan bij gezinnen met kinderen."