Kamer verbiedt verkoop energiecontracten aan de deur of per telefoon

Volgens CDA-Kamerlid Henri Bontenbal zijn vooral 'kwetsbare huishoudens' de dupe van verkoop van energiecontracten aan de deur. "Het gaat vaak om contracten van jaarlijks duizenden euro's, dan is verkoop via de telefoon, op straat of aan huis niet wenselijk."

2500 euro kosten

Bontenbal vindt het aannemen van de motie 'een duidelijk signaal aan de minister' is. Hij wijst erop dat het niet normaal is om contracten aan de deur of per telefoon te kopen, waar je een jaar aan vastzit en die zomaar 2500 euro kosten.