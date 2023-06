VVD'er Bruijn opnieuw gekozen tot voorzitter Eerste Kamer

Bruijn was ook de afgelopen vier jaar senaatsvoorzitter, maar kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege vermeend vervelend gedrag richting ambtenaren. Bruijn kreeg 44 stemmen, Vos 26. Een handjevol stemmen was ongeldig.

Anoniem

De stemming was anoniem, maar de rechtse partijen en de BoerBurgerBeweging gaven al aan dat zij hun stem op Bruijn zouden uitbrengen.