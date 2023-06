Smaakjesverbod e-sigaretten weer uitgesteld: tabaksfabrikanten krijgen meer tijd

Tegenvaller

Een tegenvaller voor het ministerie van Volksgezondheid die ook niet goed valt bij longartsen. Artsen lieten bij de eerste vertraging al weten teleurgesteld te zijn en zich zorgen te maken. Ze zijn bang dat de populariteit van de e-sigaretten met smaakjes onverminderd blijft stijgen met alle gevolgen van dien.

Van Ooijen had liever vandaag nog de smaakjes verboden, zegt hij in een reactie. "Omdat ze overduidelijk zijn bedoeld om kinderen en jongeren over de streep te trekken om e-sigaretten te gebruiken", zegt de staatssecretaris in een reactie.

Van Ooijen benadrukt dat van uitstel geen afstel komt: "De aanvullende analyse van het RIVM laat zien dat het smaakjesverbod in potentie een grotere impact heeft voor producenten dan we tot nu toe dachten. Vanuit de principes van goed bestuur ben ik genoodzaakt om daar iets mee te doen. Dat doe ik met weinig enthousiasme."

Rookvrije samenleving

Het kabinet streeft naar een rookvrije samenleving in 2040. In de tussentijd doet het kabinet er alles aan om het roken zoveel mogelijk te ontmoedigen; zo gaat de prijs van een pakje sigaretten in deze kabinetsperiode omhoog naar 10 euro.