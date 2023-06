Tweede Kamer helpt noodlijdende bevrijdingsfestivals met speciaal fonds

Van Strien: "Bij het fonds kunnen festivals aankloppen bij slecht weer. Als ze veel kosten hebben gemaakt - en vanwege het slechte weer weinig inkomsten hebben gedraaid - keert het fonds uit. De festivals verzekeren zich hiermee dus tegen slecht weer."

'Vrijheid is ons veel waard'

De precieze voorwaarden voor het fonds - dat in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei is opgesteld - worden de komende tijd nog uitgewerkt. Maar in het fonds komt als startbedrag sowieso een miljoen euro te zitten, en festivals kunnen er vanaf volgend jaar gebruik van maken. "Dat bedrag stijgt de jaren erna. We gaan dan ook een kleine bijdrage aan de organisatie van de festivals vragen. Een schappelijk bedrag."

Van Strien is helder: "De vrijheid is ons heel veel waard. Om deze festivals ook in de toekomst gratis én voor iedereen toegankelijk te houden, moeten we ze nu gaan helpen. Zodat dit prachtige concept niet wankelt."