Onderwijsminister Wiersma stapt op na nieuwe klacht over zijn gedrag

Veel langer

Het grensoverschrijdende gedrag van Onderwijsminister Wiersma (VVD) speelt al veel langer. Het kwam aan het licht door een publicatie van De Telegraaf in april. In een reactie erkende Wiersma dat hij 'te fel' was geweest tegen ambtenaren op zijn ministerie.

Hij zou daar in de maanden daarvoor op zijn aangesproken op het ministerie en zou dat gedrag inmiddels achter zich hebben gelaten.

Verhalen opduiken

Maar daarna bleven er verhalen opduiken over Wiersma. Zoals over zijn razernij en woede toen hij staatssecretaris was op het ministerie van Sociale Zaken en ook bij de VVD toen hij nog Kamerlid was. Hij gaf toe dat hij 'een hork' was in zijn tijd als Kamerlid en bood op het VVD-congres daarvoor zijn excuses aan.

Wiersma kreeg van de fractie van de VVD toen nog een laatste kans. Fractievoorzitter Hermans sprak toen van een laatste waarschuwing.

Ook bood hij zijn excuses aan: