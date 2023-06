Landbouwakkoord mislukt: hoe bijna 14 miljard euro niet genoeg was

2. Wat lag er op tafel?

Het akkoord ging over de toekomst van de landbouw na de stikstofaanpak. In het concept stonden volgens bronnen onder meer afspraken over:

het omvormen van landbouwgrond naar natuur, waar boeren ook een vergoeding voor zouden krijgen.

een kleiner aantal koeien per hectare gras. Hoeveel precies, daar was nog discussie over.

alle landbouwproducten moesten duurzamer worden, ook die uit het buitenland. Daar zou een speciale standaard voor komen. Extra kosten daarvoor mochten boeren doorrekenen.

boeren zouden doelen krijgen opgelegd, over onder meer mest en waterkwaliteit. Ze mochten zelf bepalen hoe ze die halen - als ze maar gehaald worden.

er zou extra subsidie komen voor bewezen innovatiemaatregelen.

3. Wat is er misgegaan?

De boeren en tuinders moeten extra maatregelen gaan nemen voor natuur en het milieu. Belangrijk discussiepunt was de wens van het kabinet een maximale norm voor het aantal koeien per hectare in te voeren, om de druk op het milieu te verminderen. Volgens veel onderhandelaars lag er nog geen definitief akkoord, maar waren er voldoende aanknopingspunten om over door te praten.

Maar LTO zag dat niet zitten. Volgens minister Adema is er gisterenavond niet meer inhoudelijk gesproken; LTO zou meteen aangegeven hebben dat ze uit de onderhandelingen wilden stappen. Pogingen LTO-voorman Van der Tak nog even tot een dagje bezinning te bewegen, liepen op niks uit.

Volgens een betrokkene is boerenorganisatie LTO 'totaal verdeeld' en heeft de organisatie het niet aangedurfd 'te springen'. LTO zou gespleten worden door boeren in het noorden, akkerbouwers die heel goed met de kabinetsplannen kunnen leven en boeren in het zuiden die als gevolg van de plannen inderdaad veel vee zouden moeten afstoten. "Een klein aantal boeren blokkeert het akkoord", zegt een ingewijde.

Die ingewijde wijst erop dat er heel veel goeds voor de boeren op tafel lag. Het kabinet was bereid om bijna 14 miljard euro uit te trekken om de boerensector te veranderen.