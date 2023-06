Ministerie keek niet naar winst leveranciers mondkapjes: 'Niet relevant'

Eerder werd al duidelijk dat als er in de toekomst weer onder hoge druk grootschalig producten moeten worden ingekocht door de overheid, de politiek zich daar minder mee moet bemoeien. Die politieke druk om beschermingsmiddelen te kopen was aan het begin van de coronacrisis namelijk groot, zei Helder. "Kopen kopen kopen, was het devies."

Daar komt Helder ook in de nieuwe Kamerbrief op terug: "In de toekomst moet de focus liggen op het vervullen van de behoefte én het proces en bewustwording vooraf over beheersing van risico's."

Onderzoek naar OM gestuurd

Helder laat ook weten dat ze de onderzoeksrapporten naar het Openbaar Ministerie heeft gestuurd, zodat het OM kan beoordelen of er mogelijk sprake is van strafbare feiten tijdens de verkoop van de producten.