Gebedsruimte op scholen? Minister laat scholen vrij in keuze

Hij verwijst ook naar een uitspraak van de Commissie gelijke behandeling, die oordeelde dat een school niet verplicht is om een gebedsruimte in te richten of religieuze gebruiken te faciliteren. Dat je geen gebedsruimte hebt in de school, is geen gebedsverbod benadrukt de minister. Scholen kunnen daar eigen regels voor opstellen hoe en wanneer iemand kan bidden.

Overigens komen er niet heel veel verzoeken binnen voor gebedsruimtes. De koepelorganisatie van openbare scholen kreeg er de afgelopen periode zes.