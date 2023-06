Kabinet verruimt inkomensgrens renteloze lening voor woningisolatie

Voorjaarsnota

Om de gunstiger leenvoorwaarden mogelijk te maken heeft het kabinet via de Voorjaarsnota 325 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is 900 miljoen euro extra gereserveerd voor verduurzaming van woningen. Daarvan is 425 miljoen bestemd voor een intensievere collectieve aanpak in kwetsbare wijken en dorpen, 100 miljoen voor extra zonnepanelen op huurwoningen en 50 miljoen voor doe-het-zelfsubsidie voor bewoners die zelf willen isoleren.