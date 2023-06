Landbouwakkoord nog in leven: volgende week valt beslissing

Van der Tak wilde niet zeggen op welke punten het kabinet zou hebben toegegeven. Eerder liepen de gesprekken onder meer vast op stikstofafspraken en regels over het aantal dieren per grondoppervlakte.

Toezeggingen kabinet

RTL Nieuws politiek verslaggever Marieke van de Zilver was aanwezig in Den Haag: "De opluchting was van het gezicht van minister Adema af te lezen: zijn landbouwakkoord is nog in leven."

Het volledige bestuur van LTO was uitgenodigd op het ministerie van Landbouw om met premier Mark Rutte en vijf ministers te overleggen over de impasse in het landbouwoverleg.

"Het lijkt erop dat de toezeggingen die door het kabinet zijn gedaan, voldoende zijn om LTO-voorman Sjaak van der Tak en de rest van zijn bestuur het vertrouwen te geven dat er een landbouwakkoord kan komen waarmee zij ook terug durven naar hun kritische achterban."

Gesprek opgeschort

Eerder op de dag had de boerenorganisatie het gesprek opgeschort, tot verrassing van minister Piet Adema van Landbouw. Of Van der Tak inmiddels vertrouwen heeft in een goede afloop van het overleg, wilde hij niet zeggen.