Kinderbijslag gaat komende kwartalen iets omlaag

Door de sterke stijging van de energieprijzen ging de kinderbijslag afgelopen jaar hard omhoog. Nu die weer dalen, gaat ook de kinderbijslag wat omlaag.

Voor de opvoeding van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen ouders en verzorgers kinderbijslag. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en waar het woont. Voor een kind van 4 jaar is dat bijvoorbeeld 269,76 euro per kwartaal.

16 procent gestegen

In het afgelopen jaar steeg de kinderbijslag met ruim 16 procent, als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022. Nu volgt een nieuwe indexering en gaat het bedrag weer iets omlaag. Dit betekent een verlaging van het kwartaalbedrag met 8,06 euro voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar, 9,79 euro voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar en 11,52 euro voor kinderen vanaf 12 jaar.