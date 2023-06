Onderhandelingen landbouwakkoord opgeschort, vanavond overleg kabinet en LTO

In mei gingen de betrokken partijen, waaronder agrarische organisaties LTO Nederland, Biohuis en NAJK, nog zonder resultaat uit elkaar na een marathonoverleg van bijna 24 uur. Vandaag wordt verder gepraat. Zojuist werd bekend dat het overleg is opgeschort.

'Willen we nog verder?'

Sjaak van der Tak van de LTO zei eerder nog dat vandaag waarschijnlijk duidelijk wordt of een akkoord er überhaupt in zit. "Als het vandaag niet lukt, dan komt de afweging of we nog wel verder willen met dit overleg", zei hij tegen RTL Nieuws.