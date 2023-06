Samenwerking met PVV valt verkeerd in ChristenUnie: 'Waar zijn jullie mee bezig?'

Het is de eerste keer dat ChristenUnie en de PVV met elkaar in zee gaan in een provincie. De pijn zit hem vooral in het islam-standpunt van de PVV. In het verkiezingsprogramma van de Flevolandse afdeling van de PVV staat onder andere dat de partij 'minder islam' wil. Ook 'het afdoen van de klimaatagenda als geldverspilling' valt niet goed bij leden van de ChristenUnie. De PVV was niet bereikbaar voor commentaar.

Geen gehoor

Voormalig Statenlid Bryant Heng stond op plek 3 voor de ChristenUnie in Flevoland. Ook hij heeft veel moeite met het besluit van zijn oud-collega's. "Ik vind het zeer onprettig. Ik ben zelf in Almere opgegroeid, een veelkleurige stad met veel nationaliteiten. Samenwerken met een partij die discrimineert en uitsluit, past niet bij mijn waarden."

Heng heeft dit meegedeeld aan zijn Statenleden-collega's. "Ik heb mijn kritiek en zorgen intern gedeeld, maar krijg geen gehoor. Ik blijft lid, want de ChristenUnie is de partij waar ik mij thuis voel." De Flevolandse fractievoorzitter Harold Hofstra zegt in een reactie 'pas komende vrijdag de pers te woord staan en een toelichting zullen geven op het akkoord'.