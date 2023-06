Van vertrouweling van Rutte naar dierenactivist: 'Liefde voor dieren maakt je beter mens'

De Neef groeide op in een hecht gezin in Rotterdam, studeerde journalistiek en ging als twintiger de politiek in. Hij begon in de gemeenteraden van Nieuwerkerk aan den IJssel en daarna Breda en was persvoorlichter en woordvoerder voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Hij schreef speeches voor Rutte en trok veel met hem op, vooral tijdens het kabinet Rutte II. "Ook al was ik heel anders dan Mark, we hadden een ontzettend goede klik. Hielden elkaar scherp. Zo schreven we een speech over de 'grote dikke ik-mentaliteit.' Met als kern: wees niet egoïstisch, maar doe het samen."

Optimisme

De Neef ging twee jaar geleden met een duidelijk doel de Tweede Kamer in. Hij wilde zaken bereiken die hem in de gemeenteraad niet waren gelukt, zoals wetgeving tegen dierenbeulen.

"In mijn tijd als gemeenteraadslid in Breda werd er een hondje van een snikheet balkon gehaald door de brandweer. Naar aanleiding daarvan pleitte ik voor het harder straffen van dierenbeulen. Maar dat moest op landelijk niveau geregeld worden. Dat was voor mij een belangrijke motivatie om Tweede Kamerlid te worden. Daar kon ik wel het verschil maken."

Maar toen hij voor de VVD in de Tweede Kamer kwam, kreeg hij de dieren-portefeuille niet. "Die ging naar een ander. Een bittere pil. Onderhuids bleef dat altijd spelen."