Kabinet trekt 200 miljoen extra uit voor aanpak kwetsbare wijken

De hulp van het Rijk is volgens burgemeester Jan Hamming van Zaanstad cruciaal. ''Ze steunen met menskracht en geld en dat zorgt er voor dat we het verschil kunnen maken. Het vertrouwen in de overheid is bij veel bewoners laag. Daarom moeten we in de haarvaten van de wijken aanwezig zijn. We bieden daar de helpende hand aan bewoners die dat nodig hebben. We stellen ook duidelijk grenzen aan wat wel en niet kan en handhaven die ook. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zorgt er voor dat we langdurig kunnen investeren en dat is hard nodig.''

Slechte gezondheid

Burgemeester Bet Wijbinga van Vlaardingen is er ook blij mee. ''In Vlaardingen Westwijk kampen inwoners al drie decennia met stevige problemen zoals een slechte gezondheid, eenzaamheid, armoede en criminaliteit. Op eigen kracht lukt het ons als gemeente niet zo snel en goed om deze trend te doorbreken.''

In Vlaardingen Westwijk hebben betrokken partijen samen met de bewoners een maatschappelijk plan gemaakt. In de wijk gaan onder meer energiefixers langs bij mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Ook zijn er een extra wijkagent en boa's aangesteld. Wijbinga: ''We staan naast bewoners en zeggen niet, je moet dit en je moet dat. Zo groeit stap voor stap het vertrouwen en daarmee ook de leefbaarheid en de veiligheid."