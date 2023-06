'Woest aantrekkelijke' stikstofregelingen voor boeren bekendgemaakt

De piekbelasters kunnen als zij vrijwillig willen stoppen hun bedrijf voor 120 procent van de waarde van de hand doen: eigenaren van grote boerenbedrijven kunnen dan in een klap miljonair zijn.

Op een speciale site, www.aanpakpiekbelasting.nl, kunnen boeren zien of zij in aanmerking komen voor deze regeling, die de minister vorig jaar nog 'woest aantrekkelijk' noemde. Tot nu toe was niet duidelijk wie ervoor in aanmerking zouden komen. Bedrijven kunnen meedoen als zij binnen een drempelwaarde vallen: als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, komen zij in aanmerking. Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf.

'Impactvolle keuze'

Er zijn geen namen van bedrijven bekendgemaakt, boeren kunnen vanaf nu inloggen en zo ontdekken voor welke regeling zij in aanmerking komen. Het kabinet stelt dat er hierna geen aantrekkelijkere regeling meer zal komen.

Minister Van der Wal begrijpt dat het maken van keuzes impactvol kan zijn. "Samen met hun omgeving kunnen boeren nu nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Voor een sterke natuur, een gezond bedrijf en een leefbaar platteland is het goed om na te denken over de toekomst."

Er komen adviseurs die de agrariërs zullen begeleiden bij hun keuzes. Ook is er een speciaal belteam beschikbaar.