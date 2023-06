Zorgen om noodlijdende mbo'ers: miljoenen naar speciale geldlessen

Studenten die wakker liggen vanwege geldzorgen. Duizenden euro's schuld hebben. Of hun schoolboeken niet kunnen betalen en dus maar thuis blijven.

Dagelijkse kost

Het is dagelijkse kost, zegt Mia Wilsterman. Ze is sinds twee jaar armoedefunctionaris op het Zadkine College in Rotterdam en heeft er een fulltime job aan om mbo'ers geldhulp aan te bieden. "We zien heel veel geldproblemen onder onze mbo'ers, een kwart van onze studenten. En de groep wordt groter", zegt Wilsterman.

Het is eigenlijk erg dat mijn functie nodig is, vindt ze. "Maar als de studenten geen hulp krijgen, worden de problemen alleen maar groter. Met alle gevolgen van dien. Ze vallen uit, missen sociale contacten. Dat willen we echt voorkomen."