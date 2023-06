Drie maanden na monsterzege: eerste provinciebesturen met BBB bijna rond

In Flevoland en Limburg heeft het maandenlange onderhandelen over coalitieakkoorden zijn vruchten afgeworpen: in beide provincies wordt op zeer korte termijn een nieuw provinciebestuur onder leiding van nieuwkomer BBB verwacht. In Limburg is waarschijnlijk vrijdag een akkoord klaar, in Flevoland een week later.

Akkoord bereikt

In Flevoland, waar de BoerBurgerBeweging bij de verkiezingen een monsterzege boekte door 20 procent van de stemmen binnen te halen, hebben BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de hoofdonderwerpen. "Zaterdag krijgen we de financiële uitwerking. Als we het dan allemaal eens zijn, dan is het rond", zegt BBB-Statenlid Jan Klopman tegen RTL Nieuws.