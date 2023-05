GroenLinks Zuid-Holland zet Statenlid uit fractie na stem op Volt

Fractievoorzitter Sinan Özkaya spreekt van 'een vertrouwensbreuk' en heeft Fernald na de verkiezing direct uit zijn fractie gezet.

Een woordvoerder namens de landelijke GroenLinks-fractie laat weten: "Een Statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland heeft helaas niet op GroenLinks gestemd. De samenwerking met dit Statenlid verliep al langer stroef. Het is nu gekomen tot een breuk binnen de fractie in Zuid-Holland."

Fernald was pas net gekozen als Statenlid. Ze was al wel langer lid van GroenLinks. Fernald was verder niet bereikbaar voor commentaar.