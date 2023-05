Nieuwe Eerste Kamer: BBB op 16 zetels, maar coalitie heeft slim gestemd

'Verlies doet minder pijn'

"De uitslag van de Statenverkiezingen werkt nu ook door in de Eerste Kamer: een monsterzege voor BBB en een verlies voor de coalitiepartijen", legt politiek verslaggever Fons Lambie verder uit. "Maar dat verlies doet iets minder pijn, want de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie behaalt 24 zetels."

"In de strijd om de restzetels hebben de regeringspartijen slim gestemd. Want CDA en ChristenUnie krijgen er allebei een restzetel bij: Dit was de deal: een aantal statenleden van VVD en D66 heeft niet op de eigen partij gestemd, maar op een andere regeringspartij gestemd. Achter de schermen leidde het dit weekend en gisteren nog tot discussie in de coalitie, over hoe de restzetels verdeeld zouden worden, maar het is ze gelukt om er twee extra te scoren."

"Zodoende heeft het kabinet twee routes in de Eerste Kamer. Over rechts, met de BBB. Of over links, met PvdA-GroenLinks. Dus als een minister met een wetsvoorstel naar de Eerste Kamer komt, zijn er meerdere opties om tot een meerderheid te komen. Dit is de meest prettige uitkomst voor de regeringspartijen, gezien het verlies bij de Statenverkiezingen."