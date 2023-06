Bubbels in bruidszaak? Coalitiepartijen hebben grote bezwaren tegen VVD-plan

Een wijntje bij de kapper. Kunst kopen in een horecazaak. Of restaurants die meubels verkopen. De VVD wil met een wetswijziging 'blurring' mogelijk maken: kruisbestuiving tussen horeca en winkels. Met als doel: de winkelstraten een stuk levendiger maken.

Spervuur aan vragen

Het kabinet-Rutte IV heeft bij de formatie afgesproken dat dit VVD-voorstel ingevoerd gaat worden. Maar de drie andere coalitiepartijen zitten met die afspraak nu flink in hun maag, blijkt uit een schriftelijke vragenronde over het wetsvoorstel die is ingezien door RTL Nieuws.

Vooral het mogelijk maken van de verkoop van alcohol in winkels of kapsalons is een heet hangijzer.

'Biertje bij Intertoys'

CDA-Kamerlid Anne Kuik vat haar zorgen samen: "We hebben niets tegen blurring in het algemeen, maar we hebben er wél heel veel moeite mee dat er straks wijn of bier geschonken wordt in winkels of bij kappers. Omdat we juist als kabinet afgesproken hebben dat we kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, willen beschermen tegen alcohol. Hoe rijm je dat? Met dit voorstel kom je juist makkelijker met alcohol in contact, ook jongeren. Het is nu niet duidelijk hoe we juist die kwetsbare groepen gaan beschermen. We worden hier dan ook echt niet blij van. Een biertje bij de Intertoys of een Babydump, dat moeten we echt niet willen."