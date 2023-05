Rutte: 'Samenleving mag bedreigingen niet normaal gaan vinden'

De beelden hebben er volgens de premier bij de hele ministersploeg 'ingehakt' en de boodschap 'resoneert' bij alle bewindslieden. Volgens Rutte kunnen politici het onderling best met elkaar oneens zijn, maar 'uiteindelijk proberen we gewoon het beste te regelen voor Nederland'.

"We mogen bedreigingen niet normaal gaan vinden", zei Riutte. Hij vraagt zich af of ouders wel goed zicht hebben op wat hun kinderen doen op sociale media. Overigens zijn het lang niet alleen jongeren die zich schuldig maken aan (online-)bedreigingen: afgelopen week veroordeelde de rechter meerdere volwassenen tot werkstraffen vanwege het bedreigen van politici.

Geert Wilders

Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat bedreigingen een breder probleem zijn in de samenleving. Ook kaartte de premier de situatie van Geert Wilders aan na vragen van journalisten. De PVV-leider wordt al twintig jaar streng beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. "Geert Wilders wordt op een verschrikkelijke manier bedreigd en dat heeft een gigantisch effect op zijn leven. Hij wordt al twintig jaar beveiligd, het is verschrikkelijk dat dat nodig."

Dat is niet meer of minder belangrijk dan wat er gisteren, doelend op de situatie van Kaag, is gebeurd, stelt Rutte. "Het is allemaal heel erg."

Zelf twitterde Wilders naar aanleiding van Kaags tranen in College Tour dit: