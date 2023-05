Spreidingswet eindelijk goedgekeurd door kabinet

Gemeenten die niet willen meewerken, kunnen worden gedwongen asielzoekers op te vangen.

De wet, die op 1 januari al in had moeten gaan, liep al meerdere keren vertraging op vanwege onenigheid tussen coalitiepartijen. Maar nu heeft het kabinet eindelijk groen licht gegeven en is er overeenstemming over de uitwerking.

Bonus of dwang

Belangrijkste doel is het eerlijk spreiden van asielzoekers over Nederland. Gemeenten krijgen een bonus als ze extra asielzoekers opnemen, dat is 'de wortel'. Dwang kan volgen (de 'stok') als gemeenten niet vrijwillig asielzoekers of onvoldoende asielzoekers opnemen.

In deze video van eerder dit jaar leggen we uit hoe de spreidingswet werkt: