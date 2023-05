Minister Kaag twijfelt over politieke toekomst na oproep dochters

In het programma, dat zondag wordt uitgezonden op NPO 2, is Kaag op bezoek en komen ook haar twee dochters aan het woord. Ze vertellen over de bedreigingen aan het adres van hun moeder, meldt de omroep in een persbericht.

Grote zorgen

Eén van de dochters vertelt: "We dachten dat Nederland een tolerant land was. Nu kan mijn moeder door de bedreigingen de straat niet meer op. Het land verdient haar niet en we hopen dat ze een andere baan zoekt. Wij zijn bezorgd dat mijn moeder net zo eindigt als Els Borst. Het hoeft maar één keer mis te gaan."

Els Borst, ook een D66-politica, werd in 2014 in haar woning om het leven gebracht.