Asielcrisis dreigt, dit is waarom oplossingen uitblijven

4. Er zou toch een spreidingswet komen waarom duurt dat zo lang?

De spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over alle gemeenten worden verdeeld. Gemeenten die niet mee willen werken, kunnen dan worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Maar de wet, die op 1 januari in had moeten gaan, liep al meerdere keren vertraging op vanwege discussie tussen coalitiepartijen. Ook nu is er weer vertraging opgetreden.

Want eigenlijk zou de wet vorige week weer besproken worden in de ministerraad, maar toen is het vooruitgeschoven. Ook een gesprek met deskundigen vandaag in de Tweede Kamer is uitgesteld omdat nog niet alle stukken aangeleverd konden worden. Achter de schermen wordt door verschillende ingewijden gezegd dat de VVD nog niet tevreden is over de wet. Maar de VVD zelf spreekt tegen dat ze dwarsliggen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er alles behalve tempo zit in het invoeren van de spreidingswet.