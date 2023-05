Pokerspel om zetels Eerste Kamer in volle gang: cruciaal voor beleid Rutte IV

Een ding is zeker: de BBB wordt de grootste

Een ding is zeker: de grootste partij in de Eerste Kamer wordt de nieuwkomer BBB. Met de huidige uitslag krijgt de partij, onder leiding van fractievoorzitter Ilona Lagas, 17 zetels. Frits Wester: "Daarmee krijgt de BBB uiteraard een stevige vinger in de pap als het kabinet vraagt om wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen."

De vraag is: hoe gaat de BBB zich opstellen? "Meewerkend of juist niet. Bijvoorbeeld als het gaat om wetten rond de agrarische sector en rond stikstof, maar ook het platteland in brede zin. De komende tijd moet blijken hoe die samenwerking gaat werken en ook hoe linkse partijen daar weer tegen aankijken. Het wordt echt: deal or no deal."