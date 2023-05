Kabinet komt met asielpakket: 'Niemand in Ter Apel meer in het gras'

Vorig jaar ging het bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel helemaal mis. Toen sliepen mensen buiten op het gras omdat het te vol was. Dit nooit meer, werd toen geroepen. Maar de verwachting is ook dit jaar dat tienduizenden asielzoekers naar ons land komen: er wordt een recordaantal van 70.000 duizend mensen verwacht.

En dus grijpt staatssecretaris Van der Burg (asiel) nu in. "Omdat wij de asielopvang niet goed geregeld hebben, zitten de inwoners van Ter Apel in de ellende. De inwoners in Ter Apel hebben het het zwaarst, vergeleken met andere gemeenten."

Meer mensen

Van der Burg presenteert nu een pakket nieuwe maatregelen. In de congreshal in Assen kunnen per 1 juli 500 vluchtelingen drie tot vijf dagen zonder registratie worden opgevangen als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Het kabinet stelt ook meer mensen aan die kunnen helpen bij het identificeren van nieuwe asielzoekers voordat ze de asielprocedure in gaan.