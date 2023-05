Debat Mediawet: oppositie verwijt staatssecretaris Uslu slap optreden

Maar de wetswijziging gaat allesbehalve soepel, bleek vandaag tijdens het derde debat over het voorstel. Volgens oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en PVV is door de coalitiepartijen zoveel aan het voorstel gemorreld, dat het nog amper aan Uslu kan worden toegeschreven en de eisen aan bedrijven zoals Netflix en Videoland flink worden afgezwakt.

Pijnpunten

De oppositie in de Tweede Kamer struikelde vooral over de tegenstrijdige besluiten van de staatssecretaris. Zo ging Uslu akkoord met het voorstel om 80 procent van het vrijgemaakte geld aan kleine producenten te geven, maar stemde ze ook in met 60 procent.

SP-Kamerlid Peter Kwint had daar geen goed woord voor over. Hij vroeg zich tijdens het debat hardop af wat het kabinet gaat doen als allebei de amendementen worden aangenomen. "Gaan we dan dobbelen welk percentage het wordt?"

Onduidelijkheid

Ook is er onduidelijkheid over het percentage dat streamingdiensten in Nederlandse producties moeten steken en voor welke genres dat dan moet gelden. In het oorspronkelijke plan stond dat het 4,5 procent moet zijn, maar regeringspartijen willen dat naar 5 procent van de omzet brengen. Dat moet enkele miljoenen extra voor de Nederlandse mediasector opleveren.