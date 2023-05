Geduld Tweede Kamer over afhandelen toeslagenaffaire raakt op: 'We zijn het zat'

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet gevolg heeft gegeven aan een bikkelhard rapport over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag, dat eind 2020 verscheen. Van de beloftes die premier Mark Rutte destijds deed, is maar weinig terechtgekomen, vinden Kamerleden van diverse politieke kleuren.

In het huidige tempo kost het nog jaren voordat alle zaken helemaal zijn afgehandeld.

Verkooptrucje van het kabinet

"Er waren best mooie dingen beloofd", zegt SP’er Renske Leijten. Maar de ruimhartige compensatie voor gedupeerde ouders is vastgelopen en de toegezegde versimpeling van regels, bedoeld om herhaling van het toeslagendebacle te voorkomen, laat op veel terreinen nog op zich wachten. Leijten spreekt van 'een verkooptrucje' van het kabinet. "Er verandert uiteindelijk aan de balie voor mensen niks."