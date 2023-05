Aedes en Woonbond woest over dreigende bezuiniging op huurtoeslag

Dat cadeautje was mogelijk omdat de kosten van de huurtoeslag dit jaar ongeveer 300 miljoen euro lager uitvallen dan in 2022. De woningcorporaties verlagen namelijk per 1 juli de huurprijzen van ongeveer een derde van hun bewoners tot maximaal 575 euro. Hierdoor hoeft er ook minder huurtoeslag te worden uitgekeerd.

De Woonbond en Aedes waren blij met de meevaller van 17 euro per maand voor de mensen met huurtoeslag. De ontvangers zijn stuk voor stuk huurders met lage inkomens. Die huurders hebben het op dit moment volgens de corporaties en de Woonbond erg zwaar door de forse inflatie en kunnen elk steuntje in de rug goed gebruiken.

Politiek

Maar de kans is nu dus groot dat vanaf 2025 die verhoging van de huurtoeslag weer wordt teruggedraaid. Het is reden voor Aedes en de Woonbond om nu een beroep op de politiek doen om in te grijpen. Zij vinden het raar dat de armste huurders moeten opdraaien voor uitvoeringskosten van wetten die er voor moeten zorgen dat wonen in Nederland weer betaalbaar wordt.

Ten Broeke: "Het kabinet heeft het plan voorgesteld in de voorjaarsnota, maar het is aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dus we gaan nu heel goed duidelijk maken waarom dit niet kan en waarom dit een slecht plan is, zodat de Tweede Kamer toch anders gaat beslissen."