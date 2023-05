Zelf doden van je huisdier wordt verboden

Vooral fokkers maken zich er volgens Wassenberg schuldig aan. "Gezonde dieren, zoals cavia's, hamsters of konijnen, worden gedood omdat ze bijvoorbeeld niet de gewenste kleur of geslacht hebben, waardoor ze tegen een minder hoge prijs verkocht kunnen worden. Ik denk dat dit wekelijks, misschien wel dagelijks gebeurt. Elke keer is er eentje te veel."

Sporttas met stenen

Het wordt hoog tijd dat deze nieuwe wet snel ingaat, stelt Wassenberg. "De politie gaat echt niet achter iedere voordeur controleren. Maar als de politie straks een nest cavia's in een met stenen verzwaarde sporttas in de sloot vindt, dan kan degene die dat doet daarvoor wel gestraft worden."

Minister Piet Adema (Landbouw) moet nog gaan bekijken voor welke dieren de nieuwe wet precies gaat gelden. Die zal niet vóór 2024 ingaan, is de verwachting.

'Extra kwetsbare slachtoffers'

Overigens klinkt er ook kritiek. Tegenstanders stellen dat het in sommige gevallen beter is dat het baasje of de fokker het dier zelf uit zijn lijden verlost omdat dat een hoop onnodig lijden en stress kan voorkomen.

"Dieren zijn geen dingen, maar wezens met gevoel", zegt Wassenberg. “Het zijn extra kwetsbare slachtoffers die zichzelf niet kunnen beschermen. Daarom is het aan ons, aan de Tweede Kamer."