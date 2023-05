Tijdelijke huurcontracten worden verboden, meerderheid in Kamer

Tijdelijke huurcontracten zijn sinds 2016 toegestaan. De verwachting was dat dit zou leiden tot een groter aanbod van huurwoningen. Maar bij een evaluatie bleek dat niet het geval. Wel werd vastgesteld dat verhuurders om de twee jaar de huur fors verhoogden, zodra er weer nieuwe huurders kwamen.

Ook was duidelijk dat huurders door de woningnood geen keus hadden. Ze hadden of een tijdelijk contract of geen woning. Zodra ze een contract hadden moesten ze al weer op zoek naar een oplossing voor over twee jaar. Bovendien kregen de huurders geen binding met de buurt, wat negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid.

Wijzigingsvoorstel

Vanwege de negatieve effecten was enkele weken geleden al duidelijk dat een Kamermeerderheid het initiatief om de tijdelijke contracten te verbieden zou gaan steunen. Maar na het debat kwamen VVD en CDA plotseling met een wijzigingsvoorstel dat het mogelijk maakte voor kleine verhuurders met slechts een woning, om na een tijdelijk contract hun huis te verkopen. Dat moest dan wel in het contract al worden aangekondigd.