Oekraïense president Zelensky dankt Nederland voor steun: 'Poetin zal in Den Haag worden berecht'

De toespraak van de Oekraïense president had de titel 'Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne'. De president werd met een staande ovatie onthaald.

Zelensky - die in het Engels speechte - is ervan overtuigd dat de Russische president Poetin zal worden berecht voor zijn misdaden in Oekraïne. Hij noemt ons land, een land van vrijheid en justitie. De daders van de oorlog moeten terechtstaan voor het internationale tribunaal in Den Haag voor wat ze hebben gedaan, benadrukte hij. "Wij willen heel graag die andere Vladimir (doelend op Vladimir Poetin) hier in Den Haag zien. En dat gaat gebeuren als we winnen. En we zullen winnen."

MH17

Zelensky sprak verder over de vele Russische aanvallen en onschuldige slachtoffers die daarbij om het leven kwamen. Ook noemt hij de slachtoffers van het neerhalen van de MH17.

Hij vroeg de zaal om een moment stilte in acht te nemen voor al de slachtoffers van de Russische agressie, ook de slachtoffers van de ramp van MH17.

Ook refereerde hij aan de Dodenherdenking vanavond om 20.00 uur en vroeg Nederlanders om dan ook de Oekraïense slachtoffers van deze oorlog te herdenken. Hij besloot zijn toespraak met de hoop dat dit de laatste oorlog ooit zal zijn.

Hoekstra: wij blijven steunen

Zelensky werd aangekondigd door Wopke Hoekstra. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. "Elke dag tonen u en uw mensen wat het betekent om te vechten voor vrijheid. Wij bewonderen dat", zei Hoekstra.