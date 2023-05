Bouw van tijdelijke woningen gaat minder snel dan gepland

Dit blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer. Hij komt daarin met plannen om de bouw van verplaatsbare woningen op tijdelijke locaties te versnellen. Hij roept gemeenten en corporaties op te blijven jagen op locaties. Probleem, is net als bij gewone woningbouw, dat er vaak te lange discussies ontstaan over de plekken waar de zogenoemde flexwoningen moeten komen.

Procedures

Hugo de Jonge ziet de bouw van de tijdelijke huizen als een mogelijkheid om snel in te springen op de grote vraag. Er zijn geen ellenlange procedures nodig om ze neer te zetten. In principe kan elk lapje grond waarvoor nog geen bestemming is er voor worden gebruikt. De woningen zijn vooral geschikt voor mensen die met spoed een huis zoeken, starters en statushouders. De planning is dat er tot eind 2024 in totaal 37.500 worden gebouwd. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dat aantal wordt gehaald.